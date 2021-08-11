Кличко показав, як у Києві і вдень, і вночі ремонтують дороги (фото, відео)

Мер розповів, які вулиці відремонтують найближчим часом та де зараз відбуваються активні роботи

Ремонтні роботи на об’єктах дорожньої інфраструктури Києва тривають цілодобово. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

Міський голова також розповів, які вулиці в місті відремонтують найближчим часом та де зараз відбуваються активні роботи.

«Дорожньо-будівельні роботи у столиці тривають у режимі 24/7. Зокрема, дорожники працюють на Великій Кільцевій дорозі – ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської, з будівництвом транспортної розв’язки. Продовжуються масштабні роботи на вулиці Чорнобильській, на завершальному етапі реконструкція Пейзажної алеї. Розпочали і капітальний ремонт проспекту Героїв Сталінграда. До кінця серпня завершимо оновлення вулиці Борщагівської, проспекту Степана Бандери, Індустріального шляхопроводу», – написав Кличко.

Мер також оприлюднив відео про те, як завершують ремонт вулиці Милославської на Троєщині. Там уже поклали третій – фінальний – шар асфальту.

«Будували цю дорогу майже 40 років тому і жодного разу після цього не ремонтували. Окрім повного оновлення проїжджої частини, на Милославській модернізували систему вуличного освітлення: змонтували 45 опор й встановили енергоощадні LED-ліхтарі. Нині на завершальному етапі ремонт тротуарів і облаштування велодоріжок», – зазначив Кличко.

Мер повідомив, що у місті тривають ремонти 10 штучних споруд: Новокостянтинівського шляхопроводу, двох шляхопроводів на вулиці Льва Толстого, мосту через річку Либідь на Видубичах, шляхопроводу на вулиці Лифаря над трамвайними коліями, шляхопроводу на перетині Кільцевої дороги і проспекту Леся Курбаса.

Як повідомлялося, із 13 серпня до 30 серпня на Північному мосту буде частково обмежено рух транспорту, оскільк на мосту розпочинається середній ремонт покриття.