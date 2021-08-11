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    До кінця серпня буде обмежено рух Північним мостом

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    Ремонтні роботи на Північному мосту розпочнуться у ніч на 14 серпня - До кінця серпня буде обмежено рух Північним мостом
    Ремонтні роботи на Північному мосту розпочнуться у ніч на 14 серпня
    Фото з відкритих джерел

    На Північному мосту розпочинається середній ремонт покриття

    Із 13 серпня до 30 серпня на Північному мосту буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    На Північному мосту розпочинається середній ремонт покриття. Дорожники працюватимуть у напрямку лівого берега. Ремонт розпочнуть у п’ятницю, 13 серпня, о 21:00 .

    Під час робіт рух буде частково обмежено.

    Комунальна корпорація перепрошує за незручності.

    Як повідомлялося, розпочинається масштабний капітальний ремонт просп. Героїв Сталінграда. Із 7 серпня до 26 вересня на проспекті Героїв Сталінграда буде частково обмежено рух.

    Наразі в Києві на десятках об’єктів капітальних і середніх ремонтів тривають масштабні роботи.

    Нещодавно завершився останній етап середнього ремонту вул. Березняківської у Дніпровському районі Києва. Дорожники влаштували нове асфальтове покриття на частині від вул. Ю. Шумського до Дніпровської набережної.

    Теги: Київ ремонт Київавтодор міст
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    До кінця серпня буде обмежено рух Північним мостом