Правоохоронці Київщини викрили банду «чорних ріелторів» (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час обшуків вилучено печатки, штампи, бланки та іншу документацію, яка підтверджує злочинну діяльність підозрюваних Фото: Прокуратура Київської області

Підозрювані незаконно привласнили майно потерпілих на суму понад 2 млн грн

На Київщині правоохоронці викрили злочинну організацію, яка привласнювала нерухомість беззахисних верств населення.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«За даними слідства, підозрювані підшукували квартири на території Києва та Київської області, в яких власники померли або відносяться до соціально беззахисних верств населення, та шляхом обману чи зловживання довірою здійснювали заволодіння правоустановчими документами на нерухомість. Крім того, шахраї підробляли офіційні документи на квартири, що посвідчують їх право власності», - повідомили в прокуратурі..

В подальшому шахраї, видаючи себе за власників квартир, здійснювали їх продаж.

Таким чином, підозрювані незаконно привласнили майно потерпілих на суму понад 2 млн грн.

В рамках розслідування кримінального провадження за місцем проживання зловмисників проведено більше 20 санкціонованих обшуків, у ході яких виявлено та вилучено мобільні телефони, печатки, штампи, бланки та іншу документацію, яка підтверджує злочинну діяльність учасників злочинної організації.

Фігурантам повідомлено про підозру за фактом створення злочинної організації, шахрайства, а також викрадення людини (ч. 1 ч. 257, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146 КК України).

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.