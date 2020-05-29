У Києві шахрайка ошукала 12 громадян на оренді квартир



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Для укладання договору потерпілі прибували до офісу псевдоріелторки

Киянка брала кошти за оренду квартир, які не здаються

Київською прокуратурою повідомлено про підозру 21-річній киянці, яка під приводом здачі в оренду квартир ошукувала громадян.

Як встановлено слідством, підозрювана разом з іншими невстановленими особами з грудня 2019 року по березень 2020 року розміщувала на інтернет-сайтах оголошення про здачу в оренду квартир у Києві та надання консультативно-інформаційних послуг.

Для укладання договору потерпілі прибували до офісу, розташованого на провул. Я. Хомова у Солом’янському районі, та передавали кошти за перший місяць оренди. Однак у подальшому громадяни виявляли, що за вказаними в договорах адресами квартири в оренду не здаються. При цьому офіс псевдоріелторів виявлявся зачиненим. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Наразі встановлено, що за вказаний період підозрювана ошукала 12 громадян на суму від 3 до 10 тисяч гривень.

Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Слідство у кримінальному провадженні триває. Встановлюється причетність шахрайки до вчинення аналогічних злочинів та особи її спільників.

Як повідомлялося, прокуратурою Києва завершено розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього оперуповноваженого сектору карного розшуку Деснянського управління поліції, викритого на одержанні неправомірної вигоди та схилянні особи до надання неправомірної вигоди за невтручання у господарську діяльність.