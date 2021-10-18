СБУ ліквідувала потужний канал постачання наркотиків до Києва (фото)

У ході слідчих дій у зловмисників вилучено партію амфетаміну, пігулки екстазі та ЛСД, марихуану

Під час обшуків у наркоділків виявлено підготовлений до продажу «товар» на 1 млн грн

Служба безпеки України нейтралізувала міжрегіональне наркоугруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті психотропів. Зловмисники реалізовували оптові партії заборонених речовин на території Києва та Київської області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Під час обшуків в організаторів групи виявлено підготовлений до продажу «товар» на суму майже 1 млн грн.

Встановлено, що протиправну діяльність організували декілька мешканців Полтавщини. Ділки виготовляли амфетамін, пігулки екстазі та ЛСД для продажу. Нарколабораторію облаштували у приватному будинку на території одного з місцевих селищ.

Готову «продукцію» зловмисники збували самостійно або через власну мережу наркодилерів.

Правоохоронці затримали організатора та двох активних учасників угруповання під час збуту чергової партії «товару».

У ході слідчих дій у зловмисників вилучено: партію амфетаміну, пігулки екстазі та ЛСД, марихуану.

Крім того, в нарколабораторії виявлено обладнання та хімічні речовини для виготовлення психотропів.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманим підозри та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами СБУ, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.