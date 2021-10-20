Столична поліція вилучила наркотиків на понад мільйон гривень (фото, відео)

Під час обшуку правоохоронці вилучили пакети з канабісом

Наркотики до Києва постачали мешканці Херсонщини

Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Києва задокументували злочинну діяльність осіб у постачанні наркотиків у столицю. Шістьох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Організаторами виявилися родичі, 1958 та 1978 років народження, які на території Херсонської області вирощували та постачали до столиці особливо небезпечну наркотичну речовину – канабіс.

«Ми провели обшуки за місцем мешкання фігурантів, яким у збуті допомагали ще двоє місцевих мешканців, та вилучили близько шести кілограмів канабісу, бойовий пістолет, рушницю та набої різного калібру. Крім того, у Києві ми затримали ще двох спільників – 40-річного постачальника та 46-річного збувача, раніше судимого за вбивство. В їх помешканні ми виявили та вилучили пакети з речовиною зеленого кольору та електронні ваги. Загалом сума вилучених заборонених речовин становить понад 1 млн грн», – розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

Крім того, у Херсонській області правоохоронці виявили місце, де фігуранти вирощували наркотичні речовини. Оперативники вилучили 56 кущів конопель.

За даним фактом розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) та ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва слідчі повідомили фігурантам про підозру. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України нейтралізувала міжрегіональне наркоугруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті психотропів. Зловмисники реалізовували оптові партії заборонених речовин на території Києва та Київської області.