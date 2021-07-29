Правоохоронці затримали наркоторговців із «товаром» на 2,5 млн грн

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили у зловмисників пігулки екстазі, кокаїн, канабіс, марки ЛСД тощо

До складу групи входило троє чоловіків, які розповсюджували наркотичні засоби на території столиці та інших областей

Слідчі Деснянського управління поліції спільно із співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури викрили групу чоловіків, які організували наркобізнес на території Києва та інших областей. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські задокументували злочин під час реалізації партії наркотиків.

«Ми встановили, що чоловіки збували наркотики для обмеженого кола довірених осіб та за налагодженою злочинною схемою, а саме з рук в руки. Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання та в автомобілях зловмисників ми вилучили близько 2 тис. пігулок, ймовірно, екстазі, 400 грамів білої порошкоподібної речовини, схожої на кокаїн, понад один кілограм речовин рослинного походження, а також речовини, схожі на марки ЛСД та інші докази злочинної діяльності», – розповів т.в.о. начальника Деснянського управління поліції Станіслав Серебряк.

Вартість вилученого складає близько 2,5 млн грн.

Поліцейські затримали трьох чоловіків, 1992, 1994, 1997 років народження, уродженців Києва, Донецької та Запорізької областей, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Речові докази направлені на відповідні експертні дослідження.

За даним фактом слідчими Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі готують фігурантам повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Окрім того, правоохоронці з’ясовують канали постачання та інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.

Раніше столичні правоохоронці повідомили про підозру 21-річному киянину за фактом зберігання та збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у великих розмірах.