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    Цукерки з психотропними грибами. В Києві викрили наркодилера із 4 кг «товару» (фото)

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    Під час обшуку у молодика виявили наркотичні та психотропні речовини в&nbsp;шоколадних цукерках та в чистому вигляді - Цукерки з психотропними грибами. В Києві викрили наркодилера із 4 кг «товару» (фото)
    Під час обшуку у молодика виявили наркотичні та психотропні речовини в шоколадних цукерках та в чистому вигляді
    Фото: Київська міська прокуратура

    21-річний чоловік організував збут особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів на території Києва

    Столичні правоохоронці повідомили про підозру 21-річному киянину за фактом зберігання та збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що 21-річний чоловік організував збут особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів на території Подільського району та в інших районах столиці.

    Для приховання своєї діяльності наркоторговець збував «товар» у банках з автомобільною пастою.

    Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України із значною кількістю наркотичних засобів, які він переносив із собою з метою збуту.

    У ході проведення обшуків, зокрема, в орендованій підозрюваним квартирі вилучено близько 4 кг заборонених засобів та речовин, серед них амфетамін, солі, мефедрон, марки, екстазі, а також психотропні гриби - у шоколадних цукерках та в чистому вигляді.

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    Цукерки з психотропними грибами. В Києві викрили наркодилера із 4 кг «товару» (фото)
    Цукерки з психотропними грибами. В Києві викрили наркодилера із 4 кг «товару» (фото)
    Цукерки з психотропними грибами. В Києві викрили наркодилера із 4 кг «товару» (фото)
    Цукерки з психотропними грибами. В Києві викрили наркодилера із 4 кг «товару» (фото)
    Цукерки з психотропними грибами. В Києві викрили наркодилера із 4 кг «товару» (фото)
    Цукерки з психотропними грибами. В Києві викрили наркодилера із 4 кг «товару» (фото)
    Цукерки з психотропними грибами. В Києві викрили наркодилера із 4 кг «товару» (фото)

    Призначено експертизи вилучених речовин.

    Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Теги: прокуратура Київ кримінал наркотики
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    Цукерки з психотропними грибами. В Києві викрили наркодилера із 4 кг «товару» (фото)