Цукерки з психотропними грибами. В Києві викрили наркодилера із 4 кг «товару» (фото)
21-річний чоловік організував збут особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів на території Києва
Столичні правоохоронці повідомили про підозру 21-річному киянину за фактом зберігання та збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21-річний чоловік організував збут особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів на території Подільського району та в інших районах столиці.
Для приховання своєї діяльності наркоторговець збував «товар» у банках з автомобільною пастою.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України із значною кількістю наркотичних засобів, які він переносив із собою з метою збуту.
У ході проведення обшуків, зокрема, в орендованій підозрюваним квартирі вилучено близько 4 кг заборонених засобів та речовин, серед них амфетамін, солі, мефедрон, марки, екстазі, а також психотропні гриби - у шоколадних цукерках та в чистому вигляді.
Призначено експертизи вилучених речовин.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.