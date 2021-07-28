Правоохоронці спалили рекордний урожай конопель на 300 млн (фото, відео)

Рекордний посів конопель оцінювався у понад 300 мільйонів гривень

Поліція отримала дозвіл суду на термінове знищення вилученої наркосировини, яку шляхом спалювання було знищено

У Херсонській області сьогодні, 28 липня, поліцейські знищили урожай конопель, рекордний посів яких був виявлений правоохоронцями на днях. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

Зазначається, що на території Чаплинської територіальної громади поліцейські виявили посів конопель з 34 700 кущів. У той же день поліція затримала чотирьох учасників угруповання, причетних до незаконного обігу наркотичних речовин.

Двом із затриманих обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою з правом внесення грошової застави в розмірі від 90 до 110 тисяч гривень. Двоє фігурантів отримали «нічні» домашні арешти.

Поліція отримала дозвіл судуна термінове знищення вилученої наркосировини, яку шляхом спалювання було знищено на території Чаплинської громади. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи організатора та інших учасників наркоугруповання.

Нагадаємо, 26 липня поліція виявила на Херсонщині рекордну плантацію конопель вартістю понад 300 мільйонів гривень.

Раніше поліція знайшла на Миколаївщині «врожай» конопель на 8 млн грн.