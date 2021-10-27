Правоохоронці затримали в «Борисполі» розшукуваного за викрадення людини і грабіж

Зловмисники викрали чоловіка та заволоділи його криптовалютою на суму $2,5 млн

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримано особу, яка переховувалася від органів досудового розслідування та була оголошена у розшук за підозрою у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вимаганні та грабежі. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, двоє мешканців Полтавської області з метою заволодіння криптовалютою громадянина, який займається обміном електронних коштів, вирішили його викрасти. У квітні 2021 року в Києві двоє осіб силою затягли потерпілого в автомобіль. Спочатку вони вивезли його до одного з сіл у Київській області та утримували в орендованому будинку. Погрожуючи фізичною розправою, зловмисники отримали доступ до електронних гаманців чоловіка та заволоділи криптовалютою на суму $2,5 млн. Пізніше його вивезли до Полтавської області та залишили в лісі, відібравши речі і гроші.

У зв’язку із переховуванням від органів досудового розслідування учасників злочинної групи оголосили у розшук.

Наразі одного з них оперативні співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з працівниками Державної прикордонної служби України затримали в аеропорту «Бориспіль» після повернення з-за кордону. Місце перебування його спільника встановлюється.

Крім того, у межах провадження слідчі заблокували рахунки, до яких підозрювані отримали доступ, щоб завадити проводити будь-які операції з електронними грошима потерпілого. Також вдалося повернути частину незаконно отриманих фігурантами коштів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

Як повідомлялося, Державного бюро розслідувань підозрює двох співробітників центрального апарату Служби безпеки України та одного працівника територіального підрозділу СБУ у незаконному утриманні та вимаганні грошей в іноземця.