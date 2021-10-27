Кіберполіція затримала розробника фейкової «Дії», який продавав її за 100 грн

Правоохоронці провели обшуки в оселі фігуранта, йому загрожує до шести років в'язниці

У фейковій програмі користувачам надавалася можливість створити собі будь-який документ із представлених у «Дії»

Кіберполіція викрила розробника фейкового застосунку цифрових послуг: програмне забезпечення, яке повністю копіювало дизайн державного застосунку «Дія», створив 21-річний чоловік. Про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції.

Зазначається, що протиправну діяльність 21-річного чоловіка викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області спільно зі слідчими Запорізького районного управління поліції та у співпраці з представниками Мінцифри.

Зловмисник самотужки розробив застосунок для смартфонів, який за дизайном був ідентичним із державним застосунком «Дія».

У фейковій програмі користувачам надавалася можливість створити собі будь-який документ із представлених в офіційному програмному забезпеченні. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від Covid-19.

фото: npu.gov.ua

Свою розробку чоловік продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купляти алкоголь і цигарки.

Правоохоронці проводять заходи для блокування усіх каналів розповсюдження фейкового додатка. Також встановлюються особи, які придбали додаток, для надання правової кваліфікації їхнім діям.

Правоохоронці провели обшуки в оселі фігуранта. Вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

25 жовтня повідомлялося, що шахраї створили фейкову «Дію»: Мінцифри лякало «паспортом ув'язненого».

До слова, у «Дії» з'являться документи про одужання від Covid-19.

Раніше очільник МВС розповів, як поліція знаходить фейкові covid-сертифікати. Монастирський повідомив, що 90% випадків поширення підроблених covid-документів є звичайним шахрайством. Але є й випадки надання медиками «майже оригінальних» документів.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

Нагадаємо, в разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.

Згідно із постановою уряду, поліція може перевіряти covid-документи у транспорті, парках і кафе.

Також МОЗ повідомив, що українці зможуть отримати довідку про протипоказання до Covid-вакцинації.

Ще уряд назвав дату, коли невакцинованих вчителів та чиновників відсторонять від роботи.

У мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.