Поліція викрила схему продажу Covid-сертифікатів, які підтверджувала «Дія»

За останніх два місяці власниця турагентства та кілька медиків отримали понад 500 тис. грн від незаконної діяльності

У Чернігові група осіб продавали підроблені Covid-сертифікати по $250, а дані клієнтів вносили до Електронної системи охорони здоров’я. Про це повідомляє поліція Чернігівської області

Як встановили правоохоронці, схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 52-річна власниця туристичного агентства. Вона пропонувала клієнтам придбати сертифікат без проходження вакцинації. Деякі клієнти зверталися до цієї турфірми виключно за підробленими документами, хоча нікуди не збиралися мандрувати.

Фігурантка змовилася з чернігівським лікарем та медсестрою, які й вносили відомості про нібито проведену вакцинацію до електронних реєстрів.

Після цього медики видавали завірені підписами та печатками паперові Covid-сертифікати. Оскільки неправдиві дані містилися в електронній базі, додаток «Дія» також підтверджував наявність сертифікату про вакцинацію у насправді нещепленої особи.

Вартість одного підробленого сертифіката становила для замовника $250. В середньому за день виготовлялося по 20 фальшивих сертифікатів.

Таким чином, лише за останніх два місяці власниця турагентства та кілька медиків отримали понад 500 тис. грн від незаконної діяльності. Гроші у клієнтів вони брали виключно готівкою.

25 жовтня правоохоронці провели одночасні обшуки у робочих кабінетах медичних працівників, в офісі туристичної агенції та вдома у всіх фігурантів.

Там вилучено комп’ютери, печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені Covid-сертифікати.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 ККУ (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, за фейкове covid-свідоцтво суд дав українцю рік іспитового терміну.

До слова, Кіберполіція затримала розробника фейкової «Дії», який продавав її за 100 грн.

Згодом глава Мінцифри вигадав покарання для шахрая, який створив фейкову «Дію».

Раніше очільник МВС розповів, як поліція знаходить фейкові covid-сертифікати. Монастирський повідомив, що 90% випадків поширення підроблених covid-документів є звичайним шахрайством. Але є й випадки надання медиками «майже оригінальних» документів.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

Нагадаємо, в разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.

Згідно із постановою уряду, поліція може перевіряти covid-документи у транспорті, парках і кафе.

Також МОЗ повідомив, що українці зможуть отримати довідку про протипоказання до Covid-вакцинації.

Ще уряд назвав дату, коли невакцинованих вчителів та чиновників відсторонять від роботи.