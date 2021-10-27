Трьох співробітників СБУ підозрюють у викраденні та катуванні іноземного IT-фахівця

Щоб іноземець швидше віддав гроші, співробітники СБУ били його та залякували

Щоб іноземець швидше віддав гроші, співробітники СБУ били його та залякували

Слідство встановило, що співробітники СБУ незаконно затримали та тривалий час утримували іноземця через $200 тисяч

Працівники Державного бюро розслідувань підозрюють двох співробітників центрального апарату Служби безпеки України та одного працівника територіального підрозділу СБУ у незаконному утриманні та вимаганні грошей в іноземця. Про це йдеться на сайті ДБР

Слідство встановило, що у жовтні 2020 року співробітники СБУ незаконно затримали та тривалий час утримували громадянина іншої країни, вимагали у нього $200 тисяч.

Затриманий правоохоронцями працівник IT-сфери нібито розшукувався правоохоронними органами Російської Федерації за вчинення злочину на території вказаної держави. Щоб іноземець швидше віддав гроші, співробітники СБУ били його та залякували.

До того ж вони незаконно проникли до житла потерпілого, звідки викрали та привласнили його особисте майно.

Затриманий не мав необхідної суми та домовився розрахуватись із правоохоронцями біткоїнами. Отримавши 7,5 біткоїна, що у грошовому еквівалентні становило 2,1 млн грн, співробітники СБУ підробили документи щодо часу та обставин затримання іноземця та передали його органам Нацполіції.

На підставі ухвал слідчих суддів у серпні 2021 року цих співробітників СБУ відсторонили від посад та застосували до них запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

Одному з підозрюваних Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід на тримання під вартою через систематичне порушення покладених на нього процесуальних зобов'язань.

Усім вищевказаним співробітникам СБУ повідомлено про підозру за статтями насильницького зникнення, крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, грабежі, вимаганні та перевищенні влади працівником правоохоронного органу (ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора, оперативний супровід – ДБР.

До слова, російські правозахисники оприлюднили шокуючий «секретний архів спецслужб», де тюремники ґвалтують ув’язнених.