Правоохоронців викрито у несанкціонованому втручанні в інформаційний портал Нацполіції



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Під час обшуків вилучено 60 водійських посвідчень Фото: ДБР

Посадовці поліції Київської області сприяли уникненню водіїв від адміністративної відповідальності

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, припинили діяльність злочинної схеми за участю посадових осіб Головного управління Нацполіції в Київській області, які сприяли уникненню водіїв-порушників від адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронці сприяли уникненню відповідальності водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, а саме:

вносили недостовірні відомості до Інформаційного порталу Національної поліції України про закриття адміністративних проваджень;

затягували строки розгляду адміністративних справ та направляли їх до суду по закінченню строку притягнення до адміністративної відповідальності;

повертали водіям-правопорушникам водійські посвідчення, вилучені відповідно до рішення суду.

Задокументовано 97 фактів внесення недостовірних відомостей до Інформаційного порталу Нацполіції.

Під час санкціонованих обшуків вилучено 60 водійських посвідчень, оргтехніку, 100 тисяч гривень та 4 тисячі доларів США.

Правоохоронцю-учаснику групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

На даний час досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання правоохоронцю запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Києва. Оперативний супровід – Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

У разі доведення вини поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.