В Антикорупційному суді оголосили обвинувальний акт експрокурору Сусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ексначальник управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитро Сус Фото: Центр протидії корупції

Судді визначили порядок та обсяг дослідження доказів у справі Суса

У Вищому антикорупційному суді за участі прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) оголошено обвинувальний акт колишньому заступнику начальника департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

«У понеділок, 11 листопада 2019 року, у Вищому антикорупційному суді за участі прокурора САП відбулось судове засідання у справі про обвинувачення колишнього заступника начальника департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України. На засіданні прокурор оголосив обвинувальний акт. Крім того і прокурор, і адвокат виступили зі вступними промовами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що судді визначили порядок та обсяг дослідження доказів у справі. Оголошено перерву до 10:00 год. 13 грудня.

Нагадаємо, що у 2017 році Суса звільнили за порушення закону про запобігання корупції і правил прокурорської етики. А згодом антикорупційні органи повідомили йому про підозру.

Колишній слідчий обвинувачується у заволодінні майном і грошима, вилученими при обшуку в гральних закладах (ч.3,4 ст. 191 КК), а також недостовірному декларуванні (ст. 366-1 КК). За цими статтями йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Зокрема, екс-посадовець ГПУ нібито користувався автомобілем Audi Q7 зареєстрованим на його 85-річну бабусю.

Як повідомлялося, Солом'янський райсуд Києва обрав колишньому чиновнику Генпрокуратури Дмитру Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці. 11 серпня 2017 року суд арештував майно Суса.

Його затримали в аеропорту «Бориспіль». 13 лютого Суса взяли під варту без можливості внесення застави.

20 березня 2018 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування кримінального провадження стосовно Дмитра Суса.