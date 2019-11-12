Мешканка Борисполя організувала у Києві пікантний бізнес (фото, відео)



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Поліцейські столиці затримали організаторку пікантного бізнесу Фото: Нацполіція

Поліція викрила у Києві черговий бордель, замаскований під салон еротичного масажу

Співробітниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва спільно з міською прокуратурою № 10 та разом зі слідчими Шевченківського управління поліції припинено діяльність борделю. Місце розпусти було замаскувано під салон із надання послуг еротичного масажу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Організувала злочинний бізнес 32-річна мешканка міста Бориспіль.

«Ми встановили, що жінка завербувала більше десяти дівчат – повій, які позмінно надавали послуги інтимного характеру за грошову винагороду. Виручка розподілялася таким чином: 50% дівчата залишали собі, а 50% віддавали організаторці. Година розваг коштувала 1500–2500 гривень», - розповів т.в.о. начальника відділу управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП у м. Києві Олексій Гаврилюк.

Фігурантку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування масажного салону і мешкання зловмисниці та вилучили звідти речові докази: гроші, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки та комп’ютерну техніку.

Організаторці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.