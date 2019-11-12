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    Мешканка Борисполя організувала у Києві пікантний бізнес (фото, відео)

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    <p>Поліцейські столиці затримали організаторку пікантного бізнесу</p> - Мешканка Борисполя організувала у Києві пікантний бізнес (фото, відео)

    Поліцейські столиці затримали організаторку пікантного бізнесу

    Фото: Нацполіція

    Поліція викрила у Києві черговий бордель, замаскований під салон еротичного масажу

    Співробітниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва спільно з міською прокуратурою № 10 та разом зі слідчими Шевченківського управління поліції припинено діяльність борделю. Місце розпусти було замаскувано під салон із надання послуг еротичного масажу.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Організувала злочинний бізнес 32-річна мешканка міста Бориспіль.

    «Ми встановили, що жінка завербувала більше десяти дівчат – повій, які позмінно надавали послуги інтимного характеру за грошову винагороду. Виручка розподілялася таким чином: 50% дівчата залишали собі, а 50% віддавали організаторці. Година розваг коштувала 1500–2500 гривень», - розповів т.в.о. начальника відділу управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП у м. Києві Олексій Гаврилюк.

    Фігурантку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування масажного салону і мешкання зловмисниці та вилучили звідти речові докази: гроші, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки та комп’ютерну техніку.

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    Мешканка Борисполя організувала у Києві пікантний бізнес (фото, відео)
    Мешканка Борисполя організувала у Києві пікантний бізнес (фото, відео)
    Мешканка Борисполя організувала у Києві пікантний бізнес (фото, відео)

    Організаторці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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