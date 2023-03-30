Прем'єри Словенії та Хорватії спільно відвідають Київ

Обидві країни мають дуже схожі погляди на ситуацію в Україні

Найближчим часом Київ відвідають прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб і прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович. Про це повідомив журналістам словенський прем'єр на спільній пресконференції з хорватським колегою в середу за підсумками переговорів, пише «Інтерфакс-Україна».

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Пленкович додав, що дві країни мають дуже схожі погляди на ситуацію в Україні.

Прем'єр Хорватії перебуває з робочим візитом у Словенії. Як повідомляють словенські ЗМІ, у центрі уваги переговорів у Брдо-прі-Краньє – питання енергетики, міграції та економічного співробітництва між двома країнами.

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Зокрема, прем'єри домовилися підписати угоду про солідарність щодо постачання газу.

Словенія також висловила зацікавленість у співпраці щодо збільшення потужності терміналу з прийому скрапленого природного газу на острові Крк у Хорватії.

Як повідомлялося, Хорватія планує передати Україні гелікоптери Мі-8 . Також Хорватія може допомогти Україні з розмінуванням земель, оскільки сама має такий досвід через війну в 1990-х роках на своїй території.