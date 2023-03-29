Хорватія планує передати Україні гелікоптери Мі-8 – міністр оборони (відео)

Сьогодні відбулася зустріч міністрів оборони України Олексія Резнікова та Ховатії Маріо Баножича в Одесі.

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Під час прес-конференції в Ukraine Media Center Odesa очільник військового відомства Хорватії зазначив, що найближчим часом очікується передача для України гелікоптерів Мі-8, щоправда, їхню точну кількість чиновник не зазначив.

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Окрім цього, Маріо Баножич підкреслив, що хорватський уряд із самого початку війни підтримує Україну, зокрема допомагає у фінансовому, технічному, матеріальному та політичному планах.

«Один із кроків такої політичної підтримки – це рішення, яке зараз у процесі розгляду нашим урядом. І один із пунктів таких рішень – це вертольоти Мі-8. Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо завершити передання», — сказав міністр.

Посадовець не уточнив, скільки саме гелікоптерів планують передати Україні. Проте у лютому видання Jutarnji list із посиланням на власні джерела писало, що йдеться про 14 одиниць – дванадцять Мі-8МТВ-1 і два Мі-8Т.

«Мі-8 – це радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х років. Мі-8Т – транспортно-десантна модифікація цієї моделі. А ось Мі-8МТВ-1 – це модифікація з двигунами ТВ3-117 ВМ, яку почали серійно випускати у 1988 році».

Баножич також зазначив, що Хорватія може допомогти Україні з розмінуванням земель, оскільки сама має такий досвід через війну в 1990-х роках на своїй території.

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Нагадаємо, в інтерв'ю «Главком» посол України в Хорватії Василь Кирилич підкреслив, що: «Хорватія надає, здається, більше допомоги, аніж вона має ресурсів»