Підпал маршрутки біля «Лісової»: поліція розшукує зловмисника

Причиною загорання маршрутки біля метро «Лісова» став підпал



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Автобус вигорів повністю Фото: Нацполіція

Поліція розшукує осіб, причетних до пошкодження маршрутки у Деснянському районі

За попередньою версією рятувальників, які сьогодні, 15 серпня, ліквідували пожежу у маршрутному автобусі поблизу станції метро «Лісова» на Броварському проспекті, причиною стало занесення стороннього джерела запалювання. З місця події поліцейські вилучили пляшку та інші рештки для проведення експертизи. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці з’ясували, що після виходу всіх пасажирів на кінцевій зупинці маршрутного таксі водій почув хлопок. Невдовзі він побачив, як загорівся автобус.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють обставини інциденту та розшукують причетних до правопорушення осіб.

Нагадаємо, повідомлення про пожежу у маршрутному автобусі біля станції метро «Лісова» на Броварському проспекті надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 08:54. Загорання було ліквідовано о 9:30. Автобус вигорів повністю.

Раніше повідомлялося, що перед загорянням в автобусі нібито стався вибух.