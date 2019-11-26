Прокуратура розслідує смерть солдата, який випав з потягу



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Військовослужбовець випав з поїзда 18 листопада

25 листопада солдат помер у Головному військовому клінічному центрі ЗСУ

Військова прокуратура Білоцерківського гарнізону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом загибелі старшого солдата, який випав з поїзда. Про це повідомляє пресслужба Військової прокуратури Центрального регіону України.

Як повідомляється, військовослужбовець десятої гірничо-штурмової бригади їхав ешелоном у зону проведення Операції Об'єднаних сил. Чоловіка знайшли 18 листопада на залізничному полотні поблизу ст. Сухоліси Білоцерківського району Київської області.

«Старший солдат був доставлений машиною «швидкої» Білоцерківський військовий госпіталь. Чоловік 1987 року народження перебував у важкому стані: відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку II ступеня, перелом основи черепа, закритий перелом кісток лівої гомілки, кома II ступеня. 25 листопада він помер у Головному військовому клінічному центрі ЗСУ», - йдеться в повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група на чолі з військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України.

Досудове розслідування виробництва за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України здійснює Білоцерківський відділ поліції ГУ ПП Київської області. Організовано першочергові слідчі дії, призначено ряд судово-медичних експертиз.