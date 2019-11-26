Бойовики провокують українських військових в районі Петрівського



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Як видно зі схеми, російські окупанти продовжують вести вогонь в безпосередній близькості до меж ділянки розведення Фото: Facebook Операції об'єднаних сил

Об'єднані сили наразі вогонь у відповідь не відкривають, але готові до адекватних дій

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомила, що на Донбасі збройні формування Російської Федерації нахабно провокують українські війська.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що вранці 26 листопада російські найманці здійснили обстріл зі своїх позицій в районі Петрівського з АГС по наших позиціях поблизу Старогнатівки. Але таких обстрілів з початку доби вже здійснено три - із застосуванням автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметі - з 06:40 до 06:45, 09:16 – 09:25 та 09:30 – 09:50.

«Як видно зі схеми, російські окупанти продовжують вести вогонь в безпосередній близькості до меж ділянки розведення. Розрахунок збройних формувань Російської Федерації очевидний. Спровокувавши вогонь у відповідь, вони сподіваються на те, що наші захисники влучать по ділянці розведення №3 «Петрівське», - говориться у повідомленні.

У штабі ООС підкреслили, що Об'єднані сили наразі вогонь у відповідь не відкривають, але готові до адекватних дій.

«Провокація з боку ЗФ РФ відбувається напередодні зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську. Українська сторона СЦКК черговий раз підкреслює підступність дій російсько-окупаційних військ та намагання дискредитувати Україну перед світовою спільнотою», - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 25 листопада, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню.