Слідчі назвали основну версію загибелі військових в Балаклії



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Остаточний висновок зроблять експерти

Основною версією слідства по надзвичайній події на території військової частини в Балаклії, коли під час планових робіт по розмінуванню загинули та були поранені військовослужбовці, є недотримання техніки безпеки.

Про це на пресконференції в Харкові заявив начальник слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава Олексій Новіков, повідомляє Укрінформ.

«На сьогоднішній день розглядається кілька версій. Призначено експертизи. Допитано вже більше ста людей. Але ми схиляємося до того, що це саме ті особи, які безпосередньо виконували роботи з боєприпасами, не дотримувалися техніки безпеки. Одна особа, яка була безпосередньо причетна до цього і знаходилася в автомобілі, в кузові якого і стався вибух, загинула одразу. Вибух був локальний під час планових робіт», - сказав Новіков.

У ДБР наголошують, що остаточний висновок зроблять експерти.

Нагадаємо, 15 листопада у Балаклії місцеві почули вибухи. У Збройних сил України заявили, що ситуація планова – військовослужбовці проводили утилізацію залишків боєприпасів, які не можна транспортувати.

У той же день стало відомо, що внаслідок вибуху на складі боєприпасів двоє військовослужбовців загинули, ще п’ятеро постраждали. 17 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що у лікарні помер один з військовослужбовців, котрі постраждали внаслідок вибуху на складі боєприпасів Міністерства оборони в Балаклії Харківської області.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що ймовірною причиною вибухів боєприпасів у Балаклії є загоряння твердопаливного двигуна до ракети.