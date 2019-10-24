Прокуратура вимагає від охоронців Медведчука повернути ділянку на Трухановому острові



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Фірма «Шторм» незаконно зайняла земельну ділянку на Трухановому острові

Охоронна фірма захватила земельну ділянку і перекрила доступ до Дніпра

Прокуратура Києва у судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді земельну ділянку на Трухановому острові площею 1,16 га та вартістю понад 25 млн грн.

Як повідомляє пресслужба прокуратури, встановлено факт незаконного зайняття та використання юридичною особою вказаної земельної ділянки на Трухановому острові без відповідних правовстановлюючих документів на землю (рішення Київської міської ради, договору тощо).

Крім того, доступ до земельної ділянки обмежений, на земельній ділянці встановлений паркан та розміщено низку будівель та споруд, спеціалісти органів місцевого самоврядування на земельну ділянку не допускаються.

У зв’язку з цим, прокуратура міста звернулась до господарського суду з позовом про зобов’язання зазначеної юридичної особи повернути вказану земельну ділянку територіальній громаді, звільнивши від розміщеного на ній майна.

Нещодавно на цій базі журналісти зафіксували охоронців фірми «Шторм». У відеосюжеті Bihus.Info йдеться про те, що соратники нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука з приватного охоронного агентства «Шторм» облаштували на Трухановому острові у Києві базу, перекривши доступ до Дніпра.

Фірма належить соратникам Медведчука по його політичному руху «Український вибір» - Івану Бойченку і Віктору Чорному. Чорний нині став однопартійцем Медведчука і разом з ним зайшов у парламент у складі політсили «Опозиційна платформа - За життя». «Шторм» протягом останніх років займається охороною Медведчука, його дружини Оксани Марченко і низки їхніх об’єктів нерухомості по всій країні. Інформації про будь-якого іншого клієнта цієї компанії у публічній площині немає.