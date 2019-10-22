Гончарук звільнив вже 17-го керівника Держгеокадастру по областях



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Будь-який чиновник, який не зрозумів, що ситуація змінилася, буде звільнений, підкреслив Гончарук

Звільнена Людмила Приходько працювала начальником головного управління Держгеокадастру у Київській області з 2017 року

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук звільнив начальника Головного управління Держгеокадастру в Київській області.

Про це він повідомив 22 жовтня під час виїзного прийму громадян з питань діяльності Держгеокадастру.

«Я вирішив приїхати саме сюди, тому, що в Київській області земля дуже дорога. Це означає, що масштаб зловживань тут дійсно вражає. Мені відомі десятки історій, і актів, коли інформацією маніпулюють. Коли люди прості не можуть добитися справедливості, а іншим на підставні, підроблені документи дають по дві, три безкоштовні земельні ділянки на одну особу. Тому несправедливість ця має бути припинена», - заявив прем’єр.

«Ми за останній місяць усунули або звільнили 17 керівників управлінь в різних областях. Це - сімнадцятий. Сьогодні тільки що усунули керівника Київської області. Але це не кінець», - сказав Гончарук.

За його словами, будь-який чиновник, який не зрозумів, що ситуація змінилася, буде звільнений. «А далі ним будуть займатися правоохоронні органи, якщо в його діях буде ознаки злочину», - додав прем’єр.

Як відомо, Людмила Приходько працювала начальником головного управління Держгеокадастру у Київській області з 2017 року.

До слова, у Краматорську правоохоронці затримали посадову особу Головного управління Держгеокадастру у Луганській області та в.о. директора комунального підприємства Сєвєродонецької міської ради за фактом отримання неправомірної вигоди від підприємців.

Джерело: Укрінформ