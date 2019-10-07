Громада Києва втратила ділянку вартістю 22 млн грн через підроблене рішення міськради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спірна земельна ділянка розташована на просп. Героїв Сталінграда

Прокуратура через суд вимагає повернути місту земельну ділянку

Київська місцева прокуратура № 7 через суд вимагає поновити права територіальної громади міста на земельну ділянку, що розташована на просп. Героїв Сталінграда, вартістю понад 22 млн гривень.

Під час розслідування кримінального провадження місцевою прокуратурою спільно зі Службою безпеки України виявлено факт незаконного вибуття вказаної земельної ділянки із власності територіальної громади на підставі підробленого рішення Київради. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Захищаючи інтереси столичної громади, місцева прокуратура звернулась до Оболонського районного суду міста Києва з позовом про визнання правочину недійсним та скасування рішень про державну реєстрацію права власності на спірну ділянку», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за процесуального керівництва місцевої прокуратури тривають активні слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом шахрайського заволодіння комунальною власністю з метою притягнення винних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронцями у ході спецоперації було затримано адвоката, який шахрайським шляхом заволодів об’єктом нерухомості державної форми власності на вул. Банковій у Києві та намагався його продати.

Як повідомлялося, слідчі Служби безпеки України у Києві та Київській області розслідують виведення 323 га земель держпідприємства «Пуща-Водиця» через учасників АТО.