СБУ розслідує, як учасників АТО використали для виведення земель «Пущі-Водиці»



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Службові особи Держгеокадастру Київської області шляхом зловживання своїм службовим становищем вчиняють розтрату земельних ділянок

Слідчі Служби безпеки України у Києві та Київській області розслідують виведення 323 га земель держпідприємства «Пуща-Водиця» через учасників АТО. Про це свідчить ухвала Дніпровського райсуду Києва від 12 вересня.

Слідство встановило, що службові особи Держгеокадастру Київської області шляхом зловживання своїм службовим становищем вчиняють розтрату земельних ділянок, які належать державі. Для цього вони створили та використовують злочинний механізм відчуження землі, який складається з декількох етапів.

Перший етап – пошук та встановлення вільних ділянок поза межами населених пунктів, які підлягають державній приватизації з тим чи іншим цільовим призначенням (як правило це землі для особистого селянського господарства – ОСГ). Пошуком займаються керівники районних підрозділів обласного Держгеокадастру, які безпосередньо займаються моніторингом вільних держземель.

Другий етап схеми полягає в пошуку та встановленні особистих відносин з особами, які за своїм правовим статусом мають право претендувати на приватизацію земельних ділянок. Як правило це особи до 45 років, які брали участь в антитерористичній операції на сході України та мають відповідний статус учасника АТО.

Ці учасники АТО за винагороду, як правило, у $500-1000 надавали копії своїх особистих документів, а довіреність на представлення їхніх інтересів підконтрольним особам у відповідних органах державної влади.

Таким чином, на підставних осіб було відчужено 232 га земель сільськогосподарського призначення у Києво-Святошинському районі. Спочатку ділянка була виведена з балансу держпідприємства з метою подальшої приватизації. Надалі були підібрані 163 особи, частина з яких є учасниками АТО, які у червні цього року по дорученню звернулися до Держгеокадастру у Київській області з клопотанням про надання їм ділянок у власність. Ці клопотання були одразу погоджені і підписані відповідні накази про дозвіл на розроблення технічної документації.

У подальшому ці особи за власний кошт замовили технічну документацію (по дорученню) та розпаювали загальну ділянку в 323 га на 163 частини по 2 га. І вже 30 липня начальник Головного управління Держгеокадастру у Київській області підписала накази про передачу цим особам у приватну власність ділянок.

Після цього ділянки практично одразу переоформили на інших осіб. Зокрема, 34 ділянки, що становить близько 70 га землі, 14 серпня внесли в статутний капітал ТОВ «Фермери Київщини» Юрія Ревізюка. Особа з таким ПІБ раніше згадувалась у повідомленнях про рейдерське захоплення ПАТ «Дашуківські бетоніти».

Слідчі встановили, що жоден із власників ділянки не зареєстрований у Київській області, у деяких – змінилися паспортні дані, а один на момент підписання наказу 30 липня взагалі вже помер.

За даними слідства, ринкова вартість земельної ділянки у вказаному регіоні становить близько 1500 доларів США за сотку.

З 2016 року Головне управління Держгеокадастру у Київській області очолює Людмила Приходько.

Джерело: Наші гроші