Прокурорша Майдану отримала в подарунок котедж за 4 млн грн

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Аліна Головко з чоловіком Павлом

У змінах до декларації Аліна Головко заявила вартість будинку у 150 тис. грн

Прокурор Аліна Головко, яка під час Революції Гідності виступала в суді проти 72-річного активіста Миколи Пасічника, отримала від свого батька у подарунок котедж на київських Осокорках.

Про нову нерухомість Аліна Головко повідомила 23 травня у змінах до декларації. При цьому вона вказала, що стала власницею будинку 17 травня цього року, і заявила вартість будинку у 150 тис. грн.

Тим часом ріелтор Сергій Костецький у розмові з Bihus.info оцінив мінімальну вартість цього котеджу майже у 30 разів більше. За його словами, ціна такої нерухомості сягає 4 млн грн (по $800 за квадратний метр при загальній площі 197 кв. м).

Слід зауважити, що в декларації не вказано, на якій саме підставі прокурорка стала власницею цього майна. Її батько, Леонід Мінчук, вказаний продавцем. Однак в державному реєстрі записано, що 17 травня на Аліну Головко оформили договір дарування.

Нагадаємо, Аліна Головко притягувала до відповідальності майданівців, зокрема, 72-річного на той момент Миколу Пасічника, вимагаючи для нього тримання під вартою. Аліна Головко (у той час - ще під дівочим прізвищем Мінчук) тоді працювала прокурором в Оболонському районі м. Києва.

У квітні Департамент спеціальних розслідувань оголосив про підозру тодішній заступниці прокурора Оболонського району Ілоні Клюге. Причиною для підозри стало саме притягнення до відповідальності Миколи Пасічника.

Натомість Павло і Аліна Головки продовжують працювати в органах прокуратури. У своїх «Анкетах доброчесності» вони вказують, що не вчиняли дій, які порочать звання прокурора і могли би викликати сумніви у їхній об’єктивності, неупередженості та незалежності.

Нещодавно Павло Головко подав свою кандидатуру одразу на три посади детективів НАБУ.