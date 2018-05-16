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    «Прокурор Майдану» Головко рветься до НАБУ

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    Павло і Аліна Головки
    Скріншот з відео
    Павло і Аліна Головки

    Павло і Аліна Головко продовжують працювати в органах прокуратури

    Прокурор Павло Головко, який під час Революції Гідності притягував до кримінальної відповідальності активістів, 14 травня подав свою кандидатуру одразу на три посади у Національному антикорупційному бюро.

    Про це пише Bihus.info.

    Як відомо, у лютому 2014 року Головко виступав у судах проти активістів Романа Тисівського і Едуарда Крижанівського. Нині він працює у Департаменті спеціальних розслідувань ГПУ - якраз у тому департаменті, який займається розслідуваннями злочинів проти активістів Революції.

    Дружина Павла Головка, Аліна, також притягувала до відповідальності майданівців,  зокрема, 72-річного на той момент Миколу Пасічника, вимагаючи для нього тримання під вартою. Аліна Головко (у той час - ще під дівочим прізвищем Мінчук) тоді працювала прокурором в Оболонському районі м. Києва.

    У квітні Департамент спеціальних розслідувань оголосив про підозру тодішній заступниці прокурора Оболонського району Ілоні Клюге. Причиною для підозри стало саме притягнення до відповідальності Миколи Пасічника.

    Натомість Павло і Аліна Головки продовжують працювати в органах прокуратури. У своїх «Анкетах доброчесності» вони вказують, що не вчиняли дій, які порочать звання прокурора і могли би викликати сумніви у їхній об’єктивності, неупередженості та незалежності.

    Надаємо, у Москві 9 травня на параді руху «Бессмертный полк Украины» помітили трьох екс-працівників київського підрозділу «Беркут», котрі розшукуються за вбивства активістів під час революції Гідності у Києві у лютому 2014 року.

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