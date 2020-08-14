Пролетів на «червоний», зачепив Lexus і влетів у кав’ярню: з’явилося відео моменту ДТП



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Автомобіль розвалив кав'ярню Фото: Lesya Shelest, Facebook

Автомобіль Mazda на шаленій швидкості в'їхав у кав'ярню на зупинці транспорту

Патрульна поліція Києва оприлюднила відео, на якому зафіксовано момент дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні, 14 серпня, на перетині Дніпровської набережної та Княжого Затону.

Патрульні також розповіли деталі ДТП.

Так, аварія сталася за участі автомобілів Mazda та Lexus. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mazda здійснив проїзд на червоний заборонний сигнал світлофору та допустив зіткнення з автомобілем Lexus. Після чого автомобіль Mazda влетів у кав’ярню.

Керманич Mazda та один із працівників закладу звернулися за допомогою до лікарів.

Надалі слідчі будуть встановлювати всі обставини цієї події.

Як повідомлялося, на перетині Дніпровської набережної та Княжого Затону у Дарницькому районі Києва легковий автомобіль Mazda в'їхав в кав'ярню на зупинці громадського транспорту.