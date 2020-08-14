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    Через ДТП на Дарницькій площі транспортний колапс (відео)

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    Легковик затисло між тролейбусом і вантажівкою - Через ДТП на Дарницькій площі транспортний колапс (відео)
    Легковик затисло між тролейбусом і вантажівкою
    Фото: скріншот відео

    На Дарницькій площі зіткнулися легковик, вантажівка та тролейбус

    У п’ятницю, 14 серпня, вранці на Дарницькій площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки, тролейбуса і легкового автомобіля.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Легковик виявився затиснутим між вантажівкою та тролейбусом.

    В результаті ДТП рух транспорту на Дарницькій площі перекрито.

    Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», через ДТП затримується рух тролейбусів №43, 50 по проспекту Гагаріна. На місце викликано поліцію.

    До слова, у Києві через спеку з 10-ї до 22-ї години обмежений рух для великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

    Як повідомлялося, 13 серпня пізно ввечері на шляхопроводі на Берестейській у Києві зіткнулися автомобілі Volkswagen і Skoda.

    ДТП
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