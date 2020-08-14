Через ДТП на Дарницькій площі транспортний колапс (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Легковик затисло між тролейбусом і вантажівкою Фото: скріншот відео

На Дарницькій площі зіткнулися легковик, вантажівка та тролейбус

У п’ятницю, 14 серпня, вранці на Дарницькій площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки, тролейбуса і легкового автомобіля.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Легковик виявився затиснутим між вантажівкою та тролейбусом.

В результаті ДТП рух транспорту на Дарницькій площі перекрито.

Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», через ДТП затримується рух тролейбусів №43, 50 по проспекту Гагаріна. На місце викликано поліцію.

До слова, у Києві через спеку з 10-ї до 22-ї години обмежений рух для великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Як повідомлялося, 13 серпня пізно ввечері на шляхопроводі на Берестейській у Києві зіткнулися автомобілі Volkswagen і Skoda.