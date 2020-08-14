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    У Києві Mazda влетіла в кав’ярню на зупинці: є постраждалі (фото)

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    <span lang="UK">ДТП на перетині Дніпровської набережної та Княжого затону&nbsp;</span> - У Києві Mazda влетіла в кав’ярню на зупинці: є постраждалі (фото)
    ДТП на перетині Дніпровської набережної та Княжого затону 
    Фото: Lesya Shelest, Facebook

    Водій автівки отримав серйозні травми

    У п'ятницю, 14 серпня, на перетині Дніпровської набережної та Княжого затону у Дарницькому районі Києва легковий автомобіль Mazda в'їхав в кав'ярню на зупинці громадського транспорту.

    Користувачі соцмережі пишуть, що водій, порушуючи правила дорожнього руху, різко поїхав на жовтий сигнал світлофору. В результаті автомобіль в’їхав у МАФ.

    Водій автівки знаходиться в критичному стані. Лікарі везуть його в реанімацію.

    Крім того, постраждав продавець кав’ярні – у нього поранення руки.

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    У Києві Mazda влетіла в кав’ярню на зупинці: є постраждалі (фото)
    У Києві Mazda влетіла в кав’ярню на зупинці: є постраждалі (фото)
    У Києві Mazda влетіла в кав’ярню на зупинці: є постраждалі (фото)
    У Києві Mazda влетіла в кав’ярню на зупинці: є постраждалі (фото)
    У Києві Mazda влетіла в кав’ярню на зупинці: є постраждалі (фото)
    У Києві Mazda влетіла в кав’ярню на зупинці: є постраждалі (фото)
    У Києві Mazda влетіла в кав’ярню на зупинці: є постраждалі (фото)
    Фото: Lesya Shelest, Facebook

    Як повідомлялося,  11 серпня на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі Києва, місцевість Новобіличі, маршрутка в'їхала у МАФ.

    14 серпня вранці на Дарницькій площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки, тролейбуса і легкового автомобіля. В результаті рух транспорту на Дарницькій площі заблоковано.

    ДТП Київ водій автомобіль
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