У Києві Mazda влетіла в кав’ярню на зупинці: є постраждалі (фото)
Водій автівки отримав серйозні травми
У п'ятницю, 14 серпня, на перетині Дніпровської набережної та Княжого затону у Дарницькому районі Києва легковий автомобіль Mazda в'їхав в кав'ярню на зупинці громадського транспорту.
Користувачі соцмережі пишуть, що водій, порушуючи правила дорожнього руху, різко поїхав на жовтий сигнал світлофору. В результаті автомобіль в’їхав у МАФ.
Водій автівки знаходиться в критичному стані. Лікарі везуть його в реанімацію.
Крім того, постраждав продавець кав’ярні – у нього поранення руки.
Як повідомлялося, 11 серпня на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі Києва, місцевість Новобіличі, маршрутка в'їхала у МАФ.
14 серпня вранці на Дарницькій площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки, тролейбуса і легкового автомобіля. В результаті рух транспорту на Дарницькій площі заблоковано.