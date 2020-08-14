На Керченській площі в Києві сталася серйозна ДТП (відео)



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Фото: скріншот відео

В результаті ДТП постраждала пасажирка автомобіля

Сьогодні, 14 серпня, на Керченській площі, що між проспектами Романа Шухевича, Володимира Маяковського та бульваром Перова у Києві, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Попередньо, водій автомобіля Peugeot рухався бульваром Перова та, повертаючи ліворуч у напрямку проспекту Романа Шухевича, не пропустив автомобіль Daewoo. У результаті відбулося зіткнення.

Пасажирка автомобіля Peugeot отримала травми, її шпиталізували до лікарні.

Наразі слідчі з'ясовують обставини ДТП.

Нагадаємо, 14 серпня вранці на Дарницькій площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки, тролейбуса і легкового автомобіля. В результаті рух транспорту на Дарницькій площі заблоковано.

Також сьогодні на перетині Дніпровської набережної та Княжого затону у Дарницькому районі Києва легковий автомобіль Mazda в'їхав в кав'ярню на зупинці громадського транспорту.