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    На Керченській площі в Києві сталася серйозна ДТП (відео)

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    На Керченській площі в Києві сталася серйозна ДТП (відео)
    Фото: скріншот відео

    В результаті ДТП постраждала пасажирка автомобіля

    Сьогодні, 14 серпня, на Керченській площі, що між проспектами Романа Шухевича, Володимира Маяковського та бульваром Перова у Києві, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Попередньо, водій автомобіля Peugeot рухався бульваром Перова та, повертаючи ліворуч у напрямку проспекту Романа Шухевича, не пропустив автомобіль Daewoo. У результаті відбулося зіткнення.

    Пасажирка автомобіля Peugeot отримала травми, її шпиталізували до лікарні.

    Наразі слідчі з'ясовують обставини ДТП.

    Нагадаємо, 14 серпня вранці на Дарницькій площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки, тролейбуса і легкового автомобіля. В результаті рух транспорту на Дарницькій площі заблоковано.

    Також сьогодні на перетині Дніпровської набережної та Княжого затону у Дарницькому районі Києва легковий автомобіль Mazda в'їхав в кав'ярню на зупинці громадського транспорту.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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