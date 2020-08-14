На Керченській площі в Києві сталася серйозна ДТП (відео)
В результаті ДТП постраждала пасажирка автомобіля
Сьогодні, 14 серпня, на Керченській площі, що між проспектами Романа Шухевича, Володимира Маяковського та бульваром Перова у Києві, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Попередньо, водій автомобіля Peugeot рухався бульваром Перова та, повертаючи ліворуч у напрямку проспекту Романа Шухевича, не пропустив автомобіль Daewoo. У результаті відбулося зіткнення.
Пасажирка автомобіля Peugeot отримала травми, її шпиталізували до лікарні.
Наразі слідчі з'ясовують обставини ДТП.
Нагадаємо, 14 серпня вранці на Дарницькій площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки, тролейбуса і легкового автомобіля. В результаті рух транспорту на Дарницькій площі заблоковано.
Також сьогодні на перетині Дніпровської набережної та Княжого затону у Дарницькому районі Києва легковий автомобіль Mazda в'їхав в кав'ярню на зупинці громадського транспорту.