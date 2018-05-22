Проломлений череп і реанімація: у Броварах хлопці жорстоко «ділили» дівчат

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Хлопець отримав кулаком по голові від суперника

У Броварах Київської області 21-річний місцевий житель у тяжкому стані з переломом кісток черепа потрапив у лікарню після того, як намагався забрати з компанії хлопців двох знайомих дівчат і поїхати з ними розважатися.

Хлопець отримав кулаком по голові від суперника. Від удару молодик впав на асфальт і знепритомнів.

Про злочин поліцейським повідомили лікарі, інформує прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Оперативники Броварського відділу поліції з’ясували обставини події, встановили та затримали 19-річного підозрюваного у порядку ст. 208 КПКУ. До обрання міри запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Триває розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 22 травня в м. Бориспіль внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинуло 6 осіб та 1 особа постраждала. Поліція відкрила кримінальне провадження.