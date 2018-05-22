Смерть від сурогатної горілки: поліція Київщини відкрила справу

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Фото: Нацполіція Каністра з невідомою речовиною, вилучена поліцією

З будинку, де люди розпивали алкоголь, поліція вилучила каністру з невідомою речовиною

За фактом загибелі шістьох людей від сурогатної горілки в місті Бориспіль поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Вчора ввечері трьох чоловіків та трьох жінок віком від 32 до 52 років доставили до Бориспільської ЦРЛ. Не приходячи до тями всі вони померли. Як з’ясувалося, напередодні постраждалі в одній компанії вживали сурогатний алкоголь», - йдеться в повідомленні.

Каністру з невідомою речовиною вилучено та з метою встановлення походження рідини направлено на експертизу.

Проводиться досудове розслідування.

Як повідомлялося, 22 травня о 06:45 до ДСНС надійшло повідомлення, що в м. Бориспіль попередньо внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинуло 6 осіб та 1 особа постраждала. Вони 21 травня були госпіталізовані до Бориспільської районної лікарні без свідомості.