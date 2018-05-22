Під Києвом сурогатний алкоголь забрав життя шістьох людей

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Семеро людей вживали алкоголь в одному колективі у приватному будинку

У місті Бориспіль, що під Києвом, внаслідок отруєння сурогатним алкоголем померли 6 осіб і одна постраждала. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«22 травня о 06:45 до ДСНС надійшло повідомлення, що в м. Бориспіль попередньо внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинуло 6 осіб та 1 особа постраждала. 21 травня вони були госпіталізовані до Бориспільської районної лікарні без свідомості», - йдеться у повідомленні.

Відомо, що дані особи (всього семеро) вживали алкоголь в одному колективі в приватному будинку.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на Троєщині поліцейські виявили заклад, де реалізовували спиртні напої без дозвільних документів. Всього вилучено близько 100 літрів горілчаних виробів сумнівної якості.