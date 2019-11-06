Прорив теплотраси у центрі Києва: будинки перепідключили на інші магістралі



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На місці пориву трубопроводу працюють аварійні бригади

Фахівці ліквідовують порив трубопроводу гарячого водопостачання

Спеціалісти комунального підприємства «Київтеплоенерго» працюють над ліквідацією пориву трубопроводу гарячого водопостачання, що стався 5 листопада близько 16:40 на розі вулиць Шота Руставелі та Саксаганського.

Провали утворилися безпосередньо на автодорожньому полотні у двох місцях, розміром 3х3 м кожна. Авто, що потрапили у провал автодорожнього покриття, були евакуйовані, водії не постраждали.

Заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв повідомив, що фахівці «Київтеплоенерго» здійснюють перепідключення найближчих будинків на інші магістралі, тому перебоїв у постачанні послуг не буде.

Він також нагадав, що цього року в столиці замінили 130 км аварійних трубопроводів.

«Це дозволило нам значно скоротити ту кількість аварій, яка могла б виникнути на цих ділянках. Однак, враховуючи серйозну зношеність більшості трубопроводів, місту необхідна подальша їх заміна. Ми продовжимо цю масштабну роботу», – сказав заступник голови КМДА.

Як повідомлялося, 5 листопада на вулиці Шота Руставелі у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу теплопостачання. У яму провалилися два автомобілі.

За інформацією «Київтеплоенерго», сталося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 700 мм.

Через аварію змінено маршрути тролейбусів №№ 3, 9, 12, 14, 40, 40К і автобусів № 69.