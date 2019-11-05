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    У центрі Києва автівки пішли під асфальт: прорвало теплотрасу (фото, відео)

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    Посеред вулиці утворилося велике провалля - У центрі Києва автівки пішли під асфальт: прорвало теплотрасу (фото, відео)
    Посеред вулиці утворилося велике провалля
    Фото: Сергій Рістенко, Facebook

    У яму з гарячою водою провалилися автомобілі

    Сьогодні, 5 листопада, на перехресті вулиць Шота Руставелі і Саксаганського у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу теплопостачання.

    На дорозі провалився асфальт. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook фотограф Сергій Рістенко. 

    У яму з гарячою водою посеред дороги провалився автомобіль.

    Свідки повідомляють, що під асфальт пішло дві автівки, одну вже витягли рятувальники.

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    У центрі Києва автівки пішли під асфальт: прорвало теплотрасу (фото, відео)
    У центрі Києва автівки пішли під асфальт: прорвало теплотрасу (фото, відео)
    У центрі Києва автівки пішли під асфальт: прорвало теплотрасу (фото, відео)

    Чи є постраждалі – невідомо.

    На місці працюють рятувальники, поліція та швидка допомога.

    Нагадаємо, 2 жовтня на вулиці Шота Руставелі між станціями метро «Олімпійська» та «Палац спорту» у Києві стався прорив труби з гарячою водою. Тоді вулицю залило окропом і затягло парою.

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