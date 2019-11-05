У центрі Києва автівки пішли під асфальт: прорвало теплотрасу (фото, відео)
Посеред вулиці утворилося велике провалля
Фото: Сергій Рістенко, Facebook
У яму з гарячою водою провалилися автомобілі
Сьогодні, 5 листопада, на перехресті вулиць Шота Руставелі і Саксаганського у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу теплопостачання.
На дорозі провалився асфальт. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook фотограф Сергій Рістенко.
У яму з гарячою водою посеред дороги провалився автомобіль.
Свідки повідомляють, що під асфальт пішло дві автівки, одну вже витягли рятувальники.
Чи є постраждалі – невідомо.
На місці працюють рятувальники, поліція та швидка допомога.
Нагадаємо, 2 жовтня на вулиці Шота Руставелі між станціями метро «Олімпійська» та «Палац спорту» у Києві стався прорив труби з гарячою водою. Тоді вулицю залило окропом і затягло парою.