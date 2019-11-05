У центрі Києва автівки пішли під асфальт: прорвало теплотрасу (фото, відео)



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Посеред вулиці утворилося велике провалля Фото: Сергій Рістенко, Facebook

У яму з гарячою водою провалилися автомобілі

Сьогодні, 5 листопада, на перехресті вулиць Шота Руставелі і Саксаганського у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу теплопостачання.

На дорозі провалився асфальт. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook фотограф Сергій Рістенко.

У яму з гарячою водою посеред дороги провалився автомобіль.

Свідки повідомляють, що під асфальт пішло дві автівки, одну вже витягли рятувальники.

Чи є постраждалі – невідомо.

На місці працюють рятувальники, поліція та швидка допомога.

Нагадаємо, 2 жовтня на вулиці Шота Руставелі між станціями метро «Олімпійська» та «Палац спорту» у Києві стався прорив труби з гарячою водою. Тоді вулицю залило окропом і затягло парою.