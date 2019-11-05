Через аварію на теплотрасі в центрі Києва змінено маршрути транспорту



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Працівники аварійної бригади огородили територію пошкодження Фото: Київтеплоенерго

На місці прориву працюють аварійні бригади

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» розпочало ліквідацію пошкодження на вулиці Шота Руставелі.

За інформацією спеціалістів, сталося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 700 мм. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Наразі працівники аварійної бригади огородили територію пошкодження.

У результаті прориву в зону пошкодження потрапило два автомобілі. За попередніми даними, водії не постраждали. Авто евакуювали.

Про терміни усунення пошкодження та постачання послуг споживачам буде повідомлено пізніше.

Через аварію змінено маршрути тролейбусів №№ 3, 9, 12, 14, 40, 40К і автобусів № 69, інформували у КП «Київпастранс».

Наразі транспорт курсує так:

тролейбуси № 40 і № 40К – до Залізничного масиву;

тролейбуси № 3 і № 9 – до залізничного вокзалу «Південний»;

тролейбуси № 12 – до ст. м. «Либідська»;

тролейбуси № 14 – до ст. м. «Палац Спорту»;

автобуси № 69 – до вул. Тарасівської.

Як повідомлялося, сьогодні на вулиці Шота Руставелі у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу теплопостачання. У яму посеред дороги провалилися два автомобілі.