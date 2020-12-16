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    Як соцмережі відреагували на побиття підприємців поліцією. Добірка фотожаб

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    Як соцмережі відреагували на побиття підприємців поліцією. Добірка фотожаб

    Представники бізнесу вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року

    Побиття поліцією підприємців, які намагалися встановити на Майдані Незалежності намети, привернуло увагу гумористів з мережі. Зокрема, вони жартують з обіцянок влади підтримувати малий бізнес. 

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    Як соцмережі відреагували на побиття підприємців поліцією. Добірка фотожаб
    Як соцмережі відреагували на побиття підприємців поліцією. Добірка фотожаб
    Як соцмережі відреагували на побиття підприємців поліцією. Добірка фотожаб
    Як соцмережі відреагували на побиття підприємців поліцією. Добірка фотожаб
    Як соцмережі відреагували на побиття підприємців поліцією. Добірка фотожаб
    Як соцмережі відреагували на побиття підприємців поліцією. Добірка фотожаб
    Як соцмережі відреагували на побиття підприємців поліцією. Добірка фотожаб
    Як соцмережі відреагували на побиття підприємців поліцією. Добірка фотожаб
    Як соцмережі відреагували на побиття підприємців поліцією. Добірка фотожаб

    Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. 

    Пізніше учасники акції протесту прийшли під стіни Офісу президента, де запалили жовто-блакитні фаєри.

    Представники бізнесу вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

    Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух Хрещатиком. Зі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.

    Мітингувальники повідомили, що в результаті сутичок із правоохоронцями серед них є постраждалі.

    Поліцейські заявили, що внаслідок сутичок постраждали близько 40 правоохоронців.

    Теги: Національна поліція України бізнес протести у Києві
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