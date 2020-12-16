Як соцмережі відреагували на побиття підприємців поліцією. Добірка фотожаб

Представники бізнесу вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року

Побиття поліцією підприємців, які намагалися встановити на Майдані Незалежності намети, привернуло увагу гумористів з мережі. Зокрема, вони жартують з обіцянок влади підтримувати малий бізнес.

Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках.

Пізніше учасники акції протесту прийшли під стіни Офісу президента, де запалили жовто-блакитні фаєри.

Представники бізнесу вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух Хрещатиком. Зі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.

Мітингувальники повідомили, що в результаті сутичок із правоохоронцями серед них є постраждалі.

Поліцейські заявили, що внаслідок сутичок постраждали близько 40 правоохоронців.