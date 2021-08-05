П’яна ДТП у Києві: пасажирку з розбитого BMW діставали рятувальники (фото, відео)

Внаслідок зіткнення автомобілів пасажирку BMW X5 було затиснуто між сидінням та панеллю приладів

4 серпня близько 22 години на вул. Ізюмській, 1/3 у Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої в легковому автомобілі була затиснута пасажирка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця ДТП було направлено рятувальників.

Як виявилося, внаслідок зіткнення автомобілів пасажирку BMW X5 було затиснуто між сидінням та панеллю приладів.

За допомогою пневматичного інструменту рятувальники вивільнили жінку та передали її працівникам швидкої медичної допомоги.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, BMW на швидкості «обдерся» об фуру і без правої сторони з постраждалою дівчиною-пасажиром почав тікати.

За попередніми даними, водій BMW був у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, 4 серпня у селищі Бишів Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В автопригоді загинуло подружжя з Києва.