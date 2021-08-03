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    Під Києвом маршрутка влетіла у вантажівку, є потерпілі (фото)

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    За попередніми даними, винуватцем ДТП є водій автобуса - Під Києвом маршрутка влетіла у вантажівку, є потерпілі (фото)
    За попередніми даними, винуватцем ДТП є водій автобуса
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    ДТП із потерпілими сталась у Чабанах

    2 серпня близько 18 години на 16 км автодороги Київ–Одеса трапилась автопригода на зупинці громадського транспорту «Чабани-2» за участю пасажирського автобуса та вантажівки. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Попередньо, водій вантажівки зупинився, а водій автобуса, який рухався за ним, не відреагував на зміну дорожньої обстановки та здійснив зіткнення з вантажівкою.

    У результаті ДТП є потерпілі.

    На місці працювали медики та слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин подій.

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    Під Києвом маршрутка влетіла у вантажівку, є потерпілі (фото)
    Під Києвом маршрутка влетіла у вантажівку, є потерпілі (фото)

    Як повідомлялося, 2 серпня на 25 км автодороги Київ–Ковель трапилась автопригода за участю трьох автомобілів. Водій вантажівки не дотримався безпечної швидкості, дистанції та спричинив зіткнення з автомобілем Audi, який в свою чергу спричинив зіткнення з легковиком Opel,

    2 серпня на вул. Саперно-Слобідській в Голосіївському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водій Volkswagen не впорався з керуванням та влетів у відбійник, який наскрізь пройшов через весь автомобіль.

    Теги: Національна поліція України ДТП громадський транспорт вантажівки водій Київщина
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    Під Києвом маршрутка влетіла у вантажівку, є потерпілі (фото)