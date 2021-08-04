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    Смертельна ДТП на Київщині: Mercedes врізався у вантажівку (фото)

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    У результаті зіткнення з вантажівкою в легкового авто повністю зім'ята передня частина - Смертельна ДТП на Київщині: Mercedes врізався у вантажівку (фото)
    У результаті зіткнення з вантажівкою в легкового авто повністю зім'ята передня частина
    Фото: Нацполіція

    У ДТП загинуло подружжя киян

    У селищі Бишів Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Встановлено, що автомобіль Mercedes рухався на автодорозі Бишів–Макарів. Водій не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з вантажним автомобілем DAF.

    У результаті аварії загинули 57- річний водій легкового авто та його 53-річна дружина. Подружжя проживало у місті Київ.

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    Смертельна ДТП на Київщині: Mercedes врізався у вантажівку (фото)
    Смертельна ДТП на Київщині: Mercedes врізався у вантажівку (фото)
    Смертельна ДТП на Київщині: Mercedes врізався у вантажівку (фото)

    Наразі обставини події з’ясовують слідчі Головного управління Нацполіції в Київській області. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобам) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

    Як повідомлялося, 2 серпня на 25 км автодороги Київ–Ковель трапилась автопригода за участю трьох автомобілів. Водій вантажівки не дотримався безпечної швидкості, дистанції та спричинив зіткнення з автомобілем Audi, який в свою чергу спричинив зіткнення з легковиком Opel,

    2 серпня на вул. Саперно-Слобідській в Голосіївському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водій Volkswagen не впорався з керуванням та влетів у відбійник, який наскрізь пройшов через весь автомобіль.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки смерть Київщина автомобіль кияни
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    Смертельна ДТП на Київщині: Mercedes врізався у вантажівку (фото)