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    Поліцейські на службовому авто заїхали у підземний перехід (фото)

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    Поліцейська машина опинилася у підземному пішохідному переході - Поліцейські на службовому авто заїхали у підземний перехід (фото)
    Поліцейська машина опинилася у підземному пішохідному переході
    Фото: Facebook

    У Краматорську поліцейські заїхали у підземний перехід на службовому авто

    У Краматорську поліцейські не впорались з керуванням, вилетіли з проїжджої частини та заїхали у підземний перехід на службовому авто.

    Як повідомили в пресслужбі патрульної поліції, близько 5-ї години ранку водій Skoda не врахував дорожньої обстановки та стану дорожнього покриття, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв зіткнення з металевою огорожею.

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    Поліцейські на службовому авто заїхали у підземний перехід (фото)
    Поліцейські на службовому авто заїхали у підземний перехід (фото)

    Потерпілих немає, службовий автомобіль отримав механічні пошкодження.

    «У разі встановлення вини водія, буде розглянуто питання про притягнення винуватця до дисциплінарної відповідальності», - зазначили у пресслужбі.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: ДТП ПДР
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    Поліцейські на службовому авто заїхали у підземний перехід (фото)