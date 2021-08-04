Поліцейські на службовому авто заїхали у підземний перехід (фото)

У Краматорську поліцейські заїхали у підземний перехід на службовому авто

У Краматорську поліцейські не впорались з керуванням, вилетіли з проїжджої частини та заїхали у підземний перехід на службовому авто.

Як повідомили в пресслужбі патрульної поліції, близько 5-ї години ранку водій Skoda не врахував дорожньої обстановки та стану дорожнього покриття, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв зіткнення з металевою огорожею.

Потерпілих немає, службовий автомобіль отримав механічні пошкодження.

«У разі встановлення вини водія, буде розглянуто питання про притягнення винуватця до дисциплінарної відповідальності», - зазначили у пресслужбі.

Джерело: 24 канал