Поліцейські на службовому авто заїхали у підземний перехід (фото)
У Краматорську поліцейські заїхали у підземний перехід на службовому авто
У Краматорську поліцейські не впорались з керуванням, вилетіли з проїжджої частини та заїхали у підземний перехід на службовому авто.
Як повідомили в пресслужбі патрульної поліції, близько 5-ї години ранку водій Skoda не врахував дорожньої обстановки та стану дорожнього покриття, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв зіткнення з металевою огорожею.
Потерпілих немає, службовий автомобіль отримав механічні пошкодження.
«У разі встановлення вини водія, буде розглянуто питання про притягнення винуватця до дисциплінарної відповідальності», - зазначили у пресслужбі.
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Джерело: 24 канал