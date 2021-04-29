П’яна ДТП в Києві: водій Opel розтрощив дві автівки (відео)

Opel протаранив припарковану автівку і вилетів на газон

У ДТП ніхто не постраждав

Сьогодні, 29 квітня, на проспекті Любомира Гузара в Києві сталася дорожньо-транспортна за участю трьох автомобілів. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Попередньо, водій автомобіля Opel не впорався з керуванням та спричинив зіткнення з автомобілями Renault та Nissan.

Під час з'ясування обставин події інспектори помітили у водія Opel явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти освідування за допомогою приладу Драгер. Результат – 1,51 проміле.

Патрульні оформили на водія протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Учасників ДТП оглянули медики, обійшлося без потерпілих.

Як повідомлялося, 29 квітня вранці на Севастопольській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «Форд», маршрутного автобуса та вантажівки.