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    П’яна ДТП в Києві: водій Opel розтрощив дві автівки (відео)

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    Opel протаранив припарковану автівку і вилетів на газон - П’яна ДТП в Києві: водій Opel розтрощив дві автівки (відео)
    Opel протаранив припарковану автівку і вилетів на газон
    Фото: скріншот з відео

    У ДТП ніхто не постраждав

    Сьогодні, 29 квітня, на проспекті Любомира Гузара в Києві сталася дорожньо-транспортна за участю трьох автомобілів. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Попередньо, водій автомобіля Opel не впорався з керуванням та спричинив зіткнення з автомобілями Renault та Nissan.

    Під час з'ясування обставин події інспектори помітили у водія Opel явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти освідування за допомогою приладу Драгер. Результат – 1,51 проміле.

    Патрульні оформили на водія протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

    Учасників ДТП оглянули медики, обійшлося без потерпілих.

    Як повідомлялося, 29 квітня вранці на Севастопольській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «Форд», маршрутного автобуса та вантажівки.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій ПДР автомобіль алкогольне сп'яніння
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