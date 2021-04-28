У столичному депо не розминулися три тролейбуси
У Києві в ДТП потрапили три тролейбуси
Фото: Еміль Салманов, Facebook
Аварія сталася на території Куренівського тролейбусного депо
У Києві сталася дорожнього-транспортна пригода за участю трьох тролейбусів. Про це у Facebook розповів засновник проекту Wetravel Еміль Салманов.
За його словами, ДТП сталася на території Куренівського тролейбусного депо.
«У Куренівському тролейбусному депо сьогодні проходив конкурс водійської майстерності (жарт). Всі 3 тролейбуси – гармошки», – розповів Салманов.
Подробиці інциденту і причини ДТП невідомі.