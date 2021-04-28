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    У столичному депо не розминулися три тролейбуси

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    У Києві в ДТП потрапили три тролейбуси - У столичному депо не розминулися три тролейбуси
    У Києві в ДТП потрапили три тролейбуси
    Фото: Еміль Салманов, Facebook

    Аварія сталася на території Куренівського тролейбусного депо

    У Києві сталася дорожнього-транспортна пригода за участю трьох тролейбусів. Про це у Facebook розповів засновник проекту Wetravel Еміль Салманов.

    За його словами, ДТП сталася на території Куренівського тролейбусного депо.

    «У Куренівському тролейбусному депо сьогодні проходив конкурс водійської майстерності (жарт). Всі 3 тролейбуси – гармошки», – розповів Салманов.

    Подробиці інциденту і причини ДТП невідомі.

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    Теги: ДТП Київ громадський транспорт
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