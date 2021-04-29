Масштабна ДТП у Києві: від удару маршрутку розвернуло (фото, відео)

Від удару автобус розвернуло поперек дороги і він зіткнувся з вантажівкою

Водій «Форд», що влаштував ДТП, утік з місця аварії

Сьогодні, 29 квітня, вранці на Севастопольській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «Форд», маршрутного автобуса та вантажівки.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, легковик протаранив маршрутку. Від потужного удару автобус розвернуло поперек дороги і він зіткнувся з вантажівкою.

За даними свідків, водій і пасажир автівки втекли з місця ДТП, ще один пасажир залишився спати в автомобілі. Попередньо, усі вони були у стані алкогольного сп’яніння.

Через ДТП під'їзд до Севастопольської площі з боку Чоколівського бульвару було повністю перекрито.

Як повідомлялося, 25 квітня на столичному проспекті Гагаріна автомобіль Nissan Teana на великій швидкості вилетів на газон і кілька разів перекинувся. У результаті події постраждало двоє пасажирів – жінка віком близько 40 років загинула на місці пригоди, інша жінка, 1998 року народження, госпіталізована до медичного закладу у важкому стані.

За кермом автомобіля був молодий чоловік, який зник із місця трагедії. Поліція відкрила кримінальне провадження і розшукувала водія.

26 квітня за результатами проведених оперативних заходів водія Nissan Teana затримали.