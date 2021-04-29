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    Масштабна ДТП у Києві: від удару маршрутку розвернуло (фото, відео)

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    Від удару автобус розвернуло поперек дороги і він зіткнувся з вантажівкою - Масштабна ДТП у Києві: від удару маршрутку розвернуло (фото, відео)
    Від удару автобус розвернуло поперек дороги і він зіткнувся з вантажівкою
    Фото: скріншот з відео

    Водій «Форд», що влаштував ДТП, утік з місця аварії

    Сьогодні, 29 квітня, вранці на Севастопольській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «Форд», маршрутного автобуса та вантажівки.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, легковик протаранив маршрутку. Від потужного удару автобус розвернуло поперек дороги і він зіткнувся з вантажівкою.

    За даними свідків, водій і пасажир автівки втекли з місця ДТП, ще один пасажир залишився спати в автомобілі. Попередньо, усі вони були у стані алкогольного сп’яніння.

    Через ДТП під'їзд до Севастопольської площі з боку Чоколівського бульвару було повністю перекрито.

    Як повідомлялося, 25 квітня на столичному проспекті Гагаріна автомобіль Nissan Teana на великій швидкості вилетів на газон і кілька разів перекинувся. У результаті події постраждало двоє пасажирів – жінка віком близько 40 років загинула на місці пригоди, інша жінка, 1998 року народження, госпіталізована до медичного закладу у важкому стані.

    За кермом автомобіля був молодий чоловік, який зник із місця трагедії. Поліція відкрила кримінальне провадження і розшукувала водія.

    26 квітня за результатами проведених оперативних заходів водія Nissan Teana затримали.

    Теги: ДТП Київ вантажівки водій автомобіль
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