Вулицю в центрі Києва реконструюють для зниження кількості ДТП. Що буде зроблено

Оновлення об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури вулиці Васильківської заплановано на 2021-2024 роки

На вулиці Васильківській реконструюють об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури для підвищення безпеки автомобільної дороги. За розрахунками експертів, очікуване зниження кількості ДТП на ділянці після завершення робіт становитиме 35%. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«У рамках робіт заплановано встановити портальні та консольні конструкції для розміщення інформаційних табло змінної інформації, стаціонарних відеокамер із детектором швидкості, детекторів транспорту, світлофорів. Для безпеки пішоходів передбачено облаштувати напрямні острівці для звуження проїжджої частини в місцях пішохідних переходів, підвищення острівків безпеки (згідно з пунктом 6.4.5 ДБН В.2.3-5:2018) і влаштування притротуарних острівців – для зупинок громадського транспорту», – зазначив Густєлєв.

За словами заступника голови КМДА, фахівці також подбають про напрямні острівці на перехрестях для каналізування потоків та дорожнього руху на розв’язках в одному рівні. Встановлять обмежувальні антипаркувальні стовпчики. А для велосипедистів не лише облаштують велосипедні доріжки, а й зроблять велосипедні стійки очікування та велопарковки.

Здійснити роботи мають у 2021-2024 роках. Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху» визначено замовником робіт. Він, зокрема, зобов’язаний забезпечити у 2021-2022 роках розроблення проєктної документації, проведення її експертизи та затвердження.

За інформацією Національної поліції України, аналіз ДТП на вулиці Васильківській довжиною близько 3,3 км свідчіть про наявність аварійно-небезпечної ділянки.

Загальна кількість ДТП за 2017-2019 роки становить:

53 – із постраждалими (серед них 4 смертельних),

53 – із травмами,

606 – із матеріальними збитками.

Це, в основному, зіткнення транспортних засобів і наїзд на пішоходів.

«Реконструкція об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури цієї ділянки дасть змогу сформувати високоефективну систему безперешкодного, комфортного та безпечного руху для всіх його учасників, стабілізувати й у подальшому зменшити рівень травматизму, смертності та збитків бюджету міста Києва внаслідок дорожньо-транспортних пригод. За розрахунками експертів, очікуване зниження кількості ДТП ділянки після завершення робіт становить 35%», – наголосив Густєлєв.

Нагадаємо, що реконструкція триватиме в рамках реалізації Закону України «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України») між Україною та Європейським інвестиційним банком» та рішення Київради від 3 вересня 2020 року № 444/9523 «Про участь комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» у проєкті «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України».