П’яний водій BMW збив 12 стовпчиків на тротуарі в центрі Києва (відео)

Водій та пасажир автівки намагалися втекти з місця ДТП

На вулиці Лаврській у Печерському районі Києва автомобіль BMW збив 12 металевих стовпчиків на тротуарі. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

ДТП сталася у ніч на 2 листопада.

Інспектори звернули увагу на збиті металеві стовпчики. Неподалік стояв автомобіль BMW з пошкодженнями та двоє осіб, які йшли від автомобіля. Поліцейські підійшли до чоловіків, щоб з'ясувати, чи знають вони, що трапилось і чи не потрібна медична допомога. Громадяни повідомили, що до ДТП жодного відношення не мають.

Оскільки чоловіки помітно нервували, охоронці порядку провели поверхневу перевірку та виявили в одного з них свідоцтво про реєстрацію на автомобіль BMW.

За допомогою інспекторів, які працюють з камерами відеоспостереження, патрульні встановили, що саме цей чоловік перебував за кермом автомобіля, не впорався з керуванням та збив стовпчики тротуарі.

Під час спілкування з керманичем BMW поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Результат освідування приладом Драгер – 0,83 проміле, що майже у 4 рази перевищує дозволену норму.

Інспектори склали на водія протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.