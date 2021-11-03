Смертельна ДТП у Києві: вантажівка на переході знесла велосипедиста (відео)

Водій вантажівки не відреагував на червоний сигнал світлофора та здійснив наїзд на пішохода та велосипедиста

Затримано винуватця ДТП, у якій загинув велосипедист

2 листопада на проспекті Академіка Палладіна у Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За фактом ДТП розпочато досудове розслідування. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За попередніми даними, 24-річний водій вантажного автомобіля Renault Master, рухаючись проспектом, не відреагував на червоний сигнал світлофора та здійснив наїзд на пішохода та велосипедиста, які перетинали проїзну частину по регульованому пішохідному переходу.

Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих травм помер в кареті швидкої медичної допомоги, пішохода госпіталізовано у тяжкому стані без свідомості.

Водія Renault Master затримано на місці ДТП у порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України та обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 2 листопада на трасі Київ–Одеса поблизу Віти-Поштової сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися не менше чотирьох легкових автомобілів. Кілька автівок від удару розвернуло поперек смуги руху.

1 листопада пізно ввечері на перехресті вулиць Київська та Святошинська у Вишневому сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового авто Renault намагався проскочити перед маршруткою, але врізався в неї. Кермувальник легковика загинув на місці ДТП.