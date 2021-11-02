На трасі Київ–Одеса сталася масштабна ДТП (відео)

У ДТП потрапили не менш як чотири автівки

Рух Одеською трасою серйозно ускладнено через ДТП

У вівторок, 2 листопада, на трасі Київ–Одеса поблизу Віти-Поштової сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Як видно на оприлюдненому відео, зіткнулися не менше чотирьох легкових автомобілів. Кілька автівок від удару розвернуло поперек смуги руху.

На місці працюють правоохоронці та лікарі. Про постраждалих інформації поки що немає.

Причини аварії уточнюються.

Зазначимо, що сьогодні в Києві та області дощова погода, туман, видимість на дорозі обмежена.

Як повідомлялося, 1 листопада пізно ввечері на перехресті вулиць Київська та Святошинська у Вишневому сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового авто Renault намагався проскочити перед маршруткою, але врізався в неї. Кермувальник легковика загинув на місці ДТП.

2 листопада на проспекті Правди в Києві у ДТП потрапили два автомобілі марки BMW і Fiat.